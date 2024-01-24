Компании Потанина и Ткачева договорились развивать экотуризм в горах Сочи вместе с университетом «Сириус»

«Сириус», группа компаний «Мантера» и «Турьев Хутор Девелопмент» подписали соглашение о развитии экотроп и оздоровительного туризма

Университет «Сириус», группа компаний «Мантера», которую связывают с семьей экс-губернатора Кубани Александра Ткачева, и «Турьев Хутор Девелопмент» (ее связывают с миллиардером Владимиром Потаниным) подписали соглашение о развитии экотуризма. Об этом сообщает пресс-служба мэрии федеральной территории.

«Они намерены создать новую сеть экотроп в горном кластере вблизи федеральной территории, места для климатолечения, организовать терренкуры и аэрарии в лесных районах среднегорья. Также планируется создание открытых круглогодичных соляриев», — рассказали в пресс-службе.

Университет «Сириус» уже разработал 16 новых экотроп протяженностью более 30 километров. Их суммарную длину планируют увеличить до 100 километров.

Также компании хотят развивать научные исследования профилактической медицины. Академическую часть проекта реализуют при участии экспертов университета «Сириус».