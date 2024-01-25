Полезный звонок или мошенник? МТС запустил бесплатное приложение-антиспам

Новое приложение «Защитник» от МТС определяет нежелательные телефонные звонки бесплатно и без рекламы внутри сервиса

Услуга доступна абонентам любых российских мобильных операторов. В магазинах приложений она заменит сервис «МТС Кто звонит». Как это работает? Во время звонка приложение показывает и сохраняет в истории вызовов название компании и отмечает «пользу» цветом: зеленым — надежные, желтым — вызовы, которые могут содержать спам, и красные — с большой долей вероятности нежелательные. Раньше эта услуга оператора работала только в приложении «Мой МТС». С помощью Big Data МТС алгоритмы присваивают номерам категории спама: «Юридические услуги», «Коллекторы», «Медицина и красота», «Страхование» и другие. Официальное название организации определяют при наличии номера в справочниках и открытых источниках. База номеров обновляется автоматически.

Еще в приложении можно пожаловаться на нежелательный звонок, для этого на виджете нужно нажать кнопку «Пожаловаться на спам». В будущем в приложении появится блокировка нежелательных звонков: их будут автоматически перенаправлять на голосовой бот, после чего сервис пришлет полную расшифровку входящего.

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Спам-статистика По данным оператора, активнее всего через телефонные обзвоны продвигают свои услуги банки, микрофинансовые организации, стоматологические клиники, агентства недвижимости, коллекторы, салоны красоты и компании, которые предлагают заработок в интернете. Чаще всего спамеры звонили жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Уфы, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Ростова-на-Дону, Самары и Перми. В 2023 году благодаря антиспамовым решениям и «Защитнику» МТС заблокировала больше 2 млрд нежелательных вызовов — это 8,5 млн часов спама. Количество зафиксированных звонков с признаками спама и несанкционированной рекламы в 2023 году выросло на 36%.