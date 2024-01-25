В Татьянин день РНКБ рассказал об особенностях финансового поведения молодежи

Ко Дню студента банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) изучил финансовое поведение клиентов в возрасте от 17 до 25 лет

Собственный вклад в РНКБ открыли около 3 тыс. клиентов младше 26 лет, а «студенческий» депозитный портфель в банке превысил 1 млрд рублей.

Средний чек «молодежного» вклада — 255 тыс. рублей, причем наиболее популярны вклады с максимальной ставкой на фиксированный срок. Среди вкладчиков больше женщин — 56,22%.

Еще около 30 тыс. молодых людей пользуются накопительными счетами. Средний остаток на таких счетах в январе — свыше 15 тыс. рублей.

Спросом пользуются и кредитные продукты. Сегодня в РНКБ почти 9,5 тыс. заемщиков 7-25 лет, а «молодежный» кредитный портфель достиг 2,2 млрд рублей. Самый популярный кредитный продукт — ипотека. На нее приходится около 58% (1,3 млрд рублей) общего кредитного портфеля молодежи. Средний чек ипотеки — 3,8 млн рублей, а срок — более 23 лет. Такие кредиты в основном оформляли с созаемщиками.

Объем займов наличными с учетом льготных кредитов на образование по итогам 2023 года превысил 630 млн рублей.

«Финансовая грамотность, в частности умение пользоваться банковскими продуктами, особенно важна для молодых людей. Чем раньше молодое поколение научится серьезному отношению к деньгам, тем выше шанс, что в зрелом возрасте они будут правильно распоряжаться своими финансами и использовать современные инструменты для увеличения своего дохода и улучшения качества жизни», — говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан.

В январе этого года количество активных клиентов 17-25 лет в РНКБ достигло 223,5 тыс. человек. Молодые люди оформили 217,6 тыс. дебетовых карт и 13,5 тыс. кредиток.