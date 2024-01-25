В Краснодарском крае ожидаются сильные осадки и ветер до 22 м/с

В четверг в регионе будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, утром и днем местами осадки в виде дождя. Ночью и утром туман и гололедно-изморозевое отложение, на дорогах гололедица.

Ветер 4-9 м/с, местами порывы до 12-14 м/с. Днем в отдельных районах порывы 15-18 м/с, на Черноморском побережье — до 15-22 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7 °С, днем 2-7 °С. В горах ночью -8…-13 °С, днем -1…-6 °С. На Черноморском побережье ночью 0-5 °С, днем 5-10 °С.

26-27 января облачно с прояснениями. Местами осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололедно-изморозевое отложение, на дорогах гололедица.

Ветер 5-10 м/с, возможны порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…-2 °С, местами -4…-9 °С. Днем 1-6 °С, местами в южной половине 4-9 °С. В горах ночью -4…-9 °С, днем 0…-5 °С.

На Черноморском побережье облачно с прояснениями, осадки в виде дождя, ночью с мокрым снегом, Ветер 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 °С, днем 4-11 °С.