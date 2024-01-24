Больше 100 тыс. частных домов в Краснодарском крае и Адыгее получили доступ к интернету «Ростелекома» в 2023 году

В 2023 году «Ростелеком» охватил оптикой 106 тыс. частных домохозяйств в Краснодарском крае и Адыгее

Для этого провайдер построил сетевую инфраструктуру протяженностью 2,5 тыс. км, охватив более 150 новых поселений. В Краснодарском крае и Адыгее подключить цифровую связь теперь могут 1,5 млн домохозяйств, из них 360 тыс. — в частном секторе. Оптика оператора охватила 74% населенных пунктов двух регионов юга России.

Пользователи могут выбрать конвергентные тарифы . Они объединяют сразу несколько услуг и сервисов: домашний интернет, мобильную связь, онлайн-кинотеатр Wink, «Умный дом».

Житель Новознаменского района Краснодара Игорь Самков делится: «Новый пакет услуг «Семейный» от «Ростелекома» оказался для меня выгодным: скорость домашнего интернета — 500 Мбит/с без доплат. Моя жена работает на дому, ей нужна постоянная высокоскоростная связь. Она рада, что другие подключенные гаджеты и компьютеры больше не влияют на скорость интернета в нашем доме. Кроме того, в абонентскую плату входит пять сим-карт: удобно, нам хватило на всю семью».

От «медного» интернета до технологий с «умной начинкой»: как «Ростелеком» улучшает качество обслуживания в Краснодарском крае

Помимо строительства инфраструктуры в рамках собственной инвестиционной политики, «Ростелеком» обеспечивает население интернетом в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства», реализуемой по инициативе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Программа рассчитана на небольшие населенные пункты — в них проживает от 100 до 500 человек. За три года провайдер установил базовые станции в 120 станицах и аулах Краснодарского края и Адыгеи.

«Часто в обжитых городских районах жители частных домов жалуются на недоступность высокоскоростного интернета. Поэтому наша компания последовательно реализует собственную стратегию развития рынка цифровых услуг в частном секторе. Современные технологии повышают качество жизни людей за счет быстрого доступа к онлайн-сервисам, телемедицине, цифровым государственным услугам. Прокладывая новые волоконно-оптические линии, мы применяем технологию GPON — она обеспечивает стабильную связь с возможностью передавать большие объемы данных на высокой скорости», — отметила директор по работе с массовым сегментом Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Ирина Господенко.

Узнать о возможности подключения к конвергентным тарифам «Ростелекома» для конкретного адреса можно на сайте компании или по номеру 8(800)100-08-00.