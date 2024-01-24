В 2023 году россияне взяли на 20% больше ипотек на строительство частных домов, чем в прошлом
За 2023 год банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) выдал ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) на общую сумму 637 млн рублей
По сравнению с 2022 годом объем такой ипотеки вырос на 20%. Средний чек кредита на ИЖС — 4,6 млн рублей, а средняя стоимость строящегося объекта — 5,5 млн рублей.
Чаще всего заемщики оформляли кредиты на строительство дома в Симферопольском районе площадью до 100 кв. метров.
Около 97% кредитов на ИЖС банк выдал по госпрограммам, больше трети из них — по «Семейной ипотеке», около 20% — с использованием материнского капитала.
За год самозанятые взяли ипотеки в РНКБ на 2,5 млрд рублей:
«Сегмент строительства загородной недвижимости сохраняет стабильно высокий спрос, и особенно востребованы кредиты по льготным процентным ставкам в рамках госпрограмм. Всего за 2,5 года со старта пилотного проекта по кредитованию ИЖС наш банк выдал более 1,3 млрд рублей таких кредитов. И мы рассчитываем, что до конца этого года общий объем выдач по этой программе превысит 2 млрд рублей», — отмечает заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан.
По программе «Строительство жилого дома» В РНКБ можно оформить ипотеку:
— на покупку земельного участка с одновременным строительством жилого дома;
— на строительство жилого дома по типовым проектам застройщика на собственном земельном участке заемщика.
Минимальная сумма кредита на ИЖС — 600 тыс. рублей, максимальный срок кредита — 25 лет.
Узнать подробные условия ипотеки на ИЖС и ознакомиться со списком аккредитованных застройщиков можно на сайте банка в разделе «Ипотека» — «Строительство жилого дома».
Как писали Юга.ру, в 2023 году россияне оформили в 4 раза больше льготных ипотек в РНКБ, чем в 2022-м, а Краснодарский край попал в топ-4 регионов РФ по объему кредитов.