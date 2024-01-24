В 2023 году россияне взяли на 20% больше ипотек на строительство частных домов, чем в прошлом

За 2023 год банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) выдал ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) на общую сумму 637 млн рублей

По сравнению с 2022 годом объем такой ипотеки вырос на 20%. Средний чек кредита на ИЖС — 4,6 млн рублей, а средняя стоимость строящегося объекта — 5,5 млн рублей.

Чаще всего заемщики оформляли кредиты на строительство дома в Симферопольском районе площадью до 100 кв. метров.

Около 97% кредитов на ИЖС банк выдал по госпрограммам, больше трети из них — по «Семейной ипотеке», около 20% — с использованием материнского капитала.