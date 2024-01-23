В Госдуме рассмотрят законопроект о премиях к юбилеям в браке

Идея этого законопроекта появилась весной 2023 года в диалоге между корреспондентом «Российской газеты» и главой комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым. В Госдуме сочли необходимым поощрять пары, которые долгое время находятся в браке. По данным СМИ, сейчас выплаты за долгую семейную жизнь есть только в 19 субъектах РФ.

По законопроекту предлагается материально поощрять лиц, состоящих в официальном браке не менее двадцати лет.



Предлагается установить следующие критерии:

20 тыс. рублей — в связи с 20‑летием совместной жизни;

25 тыс. рублей — в связи с 25‑летием совместной жизни;

30 тыс. рублей — в связи с 30‑летием совместной жизни;

35 тыс. рублей — в связи с 35‑летием совместной жизни;

40 тыс. рублей — в связи с 40‑летием совместной жизни;

45 тыс. рублей — в связи с 45‑летием совместной жизни;

50 тыс. рублей — в связи с 50‑летием совместной жизни;

55 тыс. рублей — в связи с 55‑летием совместной жизни;

60 тыс. рублей — в связи с 60‑летием совместной жизни;

65 тыс. рублей — в связи с 65‑летием совместной жизни;

70 тыс. рублей — в связи с 70‑летием совместной жизни.

Установленные размеры выплат к юбилеям совместной супружеской жизни предлагают индексировать каждый год. Для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с тяжелыми климатическими условиями, увеличивать на соответствующий районный коэффициент. Также субъекты могут устанавливать и свои довыплаты.

Если законопроект примут, то он вступит в силу с 1 июля 2024 года.