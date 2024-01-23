В Госдуме рассмотрят законопроект о премиях к юбилеям в браке

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

23 января в Госдуму внесут законопроект «О дополнительной мере социальной поддержки лиц, состоящих в браке длительное время»

Идея этого законопроекта появилась весной 2023 года в диалоге между корреспондентом «Российской газеты» и главой комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым. В Госдуме сочли необходимым поощрять пары, которые долгое время находятся в браке. По данным СМИ, сейчас выплаты за долгую семейную жизнь есть только в 19 субъектах РФ.

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По законопроекту предлагается материально поощрять лиц, состоящих в официальном браке не менее двадцати лет.

Предлагается установить следующие критерии:

  • 20 тыс. рублей — в связи с 20‑летием совместной жизни;
  • 25 тыс. рублей — в связи с 25‑летием совместной жизни;
  • 30 тыс. рублей — в связи с 30‑летием совместной жизни;
  • 35 тыс. рублей — в связи с 35‑летием совместной жизни;
  • 40 тыс. рублей — в связи с 40‑летием совместной жизни;
  • 45 тыс. рублей — в связи с 45‑летием совместной жизни;
  • 50 тыс. рублей — в связи с 50‑летием совместной жизни;
  • 55 тыс. рублей — в связи с 55‑летием совместной жизни;
  • 60 тыс. рублей — в связи с 60‑летием совместной жизни;
  • 65 тыс. рублей — в связи с 65‑летием совместной жизни;
  • 70 тыс. рублей — в связи с 70‑летием совместной жизни.

Установленные размеры выплат к юбилеям совместной супружеской жизни предлагают индексировать каждый год. Для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с тяжелыми климатическими условиями, увеличивать на соответствующий районный коэффициент. Также субъекты могут устанавливать и свои довыплаты.

Если законопроект примут, то он вступит в силу с 1 июля 2024 года.

Как писали ранее Юга.ру, в России в 2024 году размер максимальный маткапитала составит 833 тыс. рублей.

Госдума РФ Закон Семья

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В Госдуме рассмотрят законопроект о премиях к юбилеям в браке
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