Вклад Уралсиба вошел в топ самых выгодных долгосрочных депозитов 2023 года

Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в итоговый рейтинг наиболее выгодных долгосрочных вкладов за 2023 год, подготовленный порталом «Выберу.ру»

Эксперты финансового маркетплейса проанализировали предложения крупнейших российских банков по размеру активов на 1 декабря 2023 года. На позицию вклада в рейтинге повлияли: текущая процентная ставка;

минимальная сумма и срок;

условия пополнения и расходования средств;

возможность капитализации процентов;

порядок досрочного расторжения договора или его пролонгации.

В итоговом топе учли также накопленные банками позиции в рейтингах «Выберу.ру» за весь 2023 год и популярность их продуктов у пользователей портала.

Подробности о вкладах и накопительных счетах можно узнать в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8(800)250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.

Как писали Юга.ру, в январе клиенты Уралсиба получили 10,2% годовых по полисам инвестиционного страхования жизни. В этом же месяце банк увеличил ставки по вкладу для пенсионеров.