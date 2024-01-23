Вклад Уралсиба вошел в топ самых выгодных долгосрочных депозитов 2023 года
Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в итоговый рейтинг наиболее выгодных долгосрочных вкладов за 2023 год, подготовленный порталом «Выберу.ру»
Эксперты финансового маркетплейса проанализировали предложения крупнейших российских банков по размеру активов на 1 декабря 2023 года.
На позицию вклада в рейтинге повлияли:
- текущая процентная ставка;
- минимальная сумма и срок;
- условия пополнения и расходования средств;
- возможность капитализации процентов;
- порядок досрочного расторжения договора или его пролонгации.
В итоговом топе учли также накопленные банками позиции в рейтингах «Выберу.ру» за весь 2023 год и популярность их продуктов у пользователей портала.
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Подробности о вкладах и накопительных счетах можно узнать в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8(800)250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.
Как писали Юга.ру, в январе клиенты Уралсиба получили 10,2% годовых по полисам инвестиционного страхования жизни. В этом же месяце банк увеличил ставки по вкладу для пенсионеров.
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