Вклад Уралсиба вошел в топ самых выгодных долгосрочных депозитов 2023 года

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в итоговый рейтинг наиболее выгодных долгосрочных вкладов за 2023 год, подготовленный порталом «Выберу.ру»

Эксперты финансового маркетплейса проанализировали предложения крупнейших российских банков по размеру активов на 1 декабря 2023 года.

На позицию вклада в рейтинге повлияли:

  • текущая процентная ставка;
  • минимальная сумма и срок;
  • условия пополнения и расходования средств;
  • возможность капитализации процентов;
  • порядок досрочного расторжения договора или его пролонгации.

В итоговом топе учли также накопленные банками позиции в рейтингах «Выберу.ру» за весь 2023 год и популярность их продуктов у пользователей портала.

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Подробности о вкладах и накопительных счетах можно узнать в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8(800)250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.

Как писали Юга.ру, в январе клиенты Уралсиба получили 10,2% годовых по полисам инвестиционного страхования жизни. В этом же месяце банк увеличил ставки по вкладу для пенсионеров.

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