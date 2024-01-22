Добыча ресурсов в Адыгее и Краснодарском крае потеряла миллиарды за 5 лет

На Кубани и в Адыгее выручка добывающих предприятий за 5 лет сократилась на 38% и 57%

В Краснодарском крае в 2023 году компании по добыче полезных ископаемых получили 37,7 млрд рублей, а в 2018 — 52,4 млрд рублей. По данным Краснодарстата, в прошлом году в регионе больше всего обнаружили природного газа (1 тыс. куб. метров), гипса (1,1 млн тонн) и мрамора (874,9 тыс. тонн). На опубликованные сведения обратил внимание «РБК».

В Адыгее в 2023 выручка составила 2,1 млрд рублей, однако в 2018 году она достигла 3,3 млрд рублей. В республике больше всего добывали песчано-гравийные смеси (1 млн куб. метров) и песок (1,8 млн куб. метров).



Завкафедры нефтяной геологии, гидрогеологии и геотехники КубГУ Татьяна Любимова рассказала СМИ, что развитие отрасли в упомянутых регионах тормозит отсутствие программы, которая объясняла бы потребность в ископаемых. Также в муниципалитетах наблюдается дефицит геологов.

По словам эксперта, в Краснодарском крае открыты и разрабатываются почти все виды полезных ископаемых. Это нефть (98 месторождений), газ (86), лечебные грязи (5), строительный камень (35), облицовочный камень (3), а также песок, щебень и песчано-гравийные смеси.

Любимова отметила, что в Адыгее чаще добывают кирпичные глины, песчано-гравийные материалы, строительный гипс и песок, минеральные и термальные воды.