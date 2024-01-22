В Краснодарском крае будет холодно и ветрено

В начале недели будет переменная облачность, местами мокрый снег. Ночью и утром сильные осадки и гололедно-изморозевое отложение, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица.

22 января ветер северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 12-14 м/с. На Черноморском побережье до 22-27 м/с. Температура воздуха ночью -3…-8 °С, днем 0…-5 °С. В горах ночью -5…-10 °С, днем -3…-8 °С. На Черноморском побережье ночью 0…-5 °С, днем -1…+4 °С.

23 января температура воздуха ночью -1…-6 °С, днем 0…+5 °С.