В Краснодарском крае будет холодно и ветрено

Краснодарский край

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  • © Фото Леси Шубиной, Юга.ру
    © Фото Леси Шубиной, Юга.ру

Краснодарский гидрометцентр сообщил прогноз погоды на 22-23 января

В начале недели будет переменная облачность, местами мокрый снег. Ночью и утром сильные осадки и гололедно-изморозевое отложение, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица.

22 января ветер северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 12-14 м/с. На Черноморском побережье до 22-27 м/с. Температура  воздуха ночью -3…-8 °С,  днем 0…-5 °С. В горах ночью -5…-10 °С, днем -3…-8 °С. На Черноморском побережье ночью 0…-5 °С, днем -1…+4 °С.

23 января температура воздуха ночью -1…-6 °С, днем 0…+5 °С. 

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