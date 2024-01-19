В 2023 году россияне оформили в 4 раза больше льготных ипотек в РНКБ, чем в 2022-м
За 2023 год банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) выдал 15,7 млрд рублей по государственным ипотечным программам
Это в 4 раза больше, чем в 2022 году (4,3 млрд рублей) и на 80% выше показателя 2021 года.
Всего за 2023 год РНКБ выдал 40,3 млрд рублей ипотек — почти вдвое больше, чем в 2022-м.
Чаще всего россияне оформляли ипотеки на однокомнатные квартиры в новостройках площадью 38-40 кв. метров. В числе самых популярных городов для покупки жилья — Симферополь, Севастополь, южный берег Крыма и Евпатория.
«Крым — это регион, где спрос на новое жилье особенно высокий, причем как у местных жителей, так и у гостей из других регионов России. В 2023 году более 40% от общего количества ипотечных кредитов оформили жители материковой части России. Для них в банке существует возможность дистанционного и безбумажного оформления кредита без необходимости приезжать в Крым», — объясняет заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан.
Подать заявку на ипотеку можно без визита в офис на сайте банка или в мобильном приложении РНКБ.
Как писали Юга.ру, Краснодарский край попал в топ-4 регионов РФ по объему кредитов.