Из Ставрополя запустят прямые рейсы в Турцию

Авиасообщение между Ставрополем и Турцией стартует с апреля 2024 года. Рейсы будут выполняться на лайнерах Boeing 737-800. Об этом рассказала пресс-служба международного аэропорта Ставрополь.

Рейсы в Стамбул будут выполняться со 2 апреля по вторникам и субботам по графику (указано местное время):

DP763 Ставрополь — Стамбул , вылет в 12:35, прибытие в 14:55;

DP764 Стамбул — Ставрополь , вылет в 15:35, прибытие в 17:40.

Улететь в Анталью можно с 3 июня по понедельникам и пятницам по графику (указано местное время):

DP765 Ставрополь — Анталья , вылет в 12:35, прибытие в 14:55;

DP766 Анталья — Ставрополь , вылет в 15:35, прибытие в 17:45.

Напомним, что добраться из Краснодара до Ставрополя, по данным сервиса «Яндекс Карты», можно добраться на машине за 4 часа 26 минут. Расстояние между городами составляет почти 300 км.