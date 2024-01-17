Из Ставрополя запустят прямые рейсы в Турцию

Ставропольский край, В мире

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  • © Фото пользователя Yaroslav Danylchenko с сайта freepik.com
    © Фото пользователя Yaroslav Danylchenko с сайта freepik.com

Авиакомпания «Победа» возобновила регулярные рейсы в Стамбул и Анталью

Авиасообщение между Ставрополем и Турцией стартует с апреля 2024 года. Рейсы будут выполняться на лайнерах Boeing 737-800. Об этом рассказала пресс-служба международного аэропорта Ставрополь.

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Рейсы в Стамбул будут выполняться со 2 апреля по вторникам и субботам по графику (указано местное время):

  • DP763 Ставрополь — Стамбул , вылет в 12:35, прибытие в 14:55; 
  • DP764 Стамбул — Ставрополь , вылет в 15:35, прибытие в 17:40. 

Улететь в Анталью можно с 3 июня по понедельникам и пятницам по графику (указано местное время):

  • DP765 Ставрополь — Анталья , вылет в 12:35, прибытие в 14:55;
  • DP766 Анталья — Ставрополь , вылет в 15:35, прибытие в 17:45. 

Напомним, что добраться из Краснодара до Ставрополя, по данным сервиса «Яндекс Карты», можно добраться на машине за 4 часа 26 минут. Расстояние между городами составляет почти 300 км.

Как писали ранее Юга.ру, из Магнитогорска и Сыктывкара запустят прямые рейсы в Сочи.

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Из Ставрополя запустят прямые рейсы в Турцию
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