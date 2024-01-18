Фото на полароид и настольные игры: Сбер устроит «Семейную неделю» на форуме в Москве

В павильоне Сбера на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ с 16 по 23 января проходят семейные активности — мастер-классы, игры и лекции

Сбер поучаствует во всероссийском семейном форуме «Родные — любимые», который пройдёт с 19 по 23 января на площадке международной выставки «Россия» на ВДНХ. По этому случаю в павильоне банка 16 января стартовала «Семейная неделя» с активностями для детей и их родителей. К тому же сразу две профессиональные династии Сбера примут участие в конкурсе «Династии России».

Профессиональные династии Профессиональный путь в Сбере первой династии начался в 1991 году. Сейчас в банке работают шесть членов семьи из двух поколений — семей Поповых и Подсвировых. Их трудовой стаж в компании варьируется от 8 до 32 лет, а общий стаж — более 130 лет. Семья любит путешествовать, заниматься спортом, выезжать на природу. Все семейные праздники по традиции отмечают в родительском доме. Гордость семьи — их родители, которые вместе уже 67-й год. Одна из главных семейных реликвий — сборник стихов, написанных основателем семейной династии.

Представитель второй династии — Наталья Жбанова — работает в Сбере 26 лет, с 1997 года. В различные периоды занимала должности управляющего Павловским и Ленинградским отделениями Юго-Западного банка Сбербанка. Сейчас возглавляет сектор продаж малого бизнеса Краснодарского отделения банка. Дочь Натальи в 2011 году тоже пришла работать в Сбер. Семья занимается благотворительностью, оказывают помощь Кущёвскому питомнику животных и детям детских домов. Наталья представляет Сбер в школах, проводит открытые уроки для школьников, а её дочь — участник проекта «Бизнес-школа Юго-Западного банка», выступает в вузах Краснодарского края и Ростовской области перед студентами с уроками финансового анализа. Семья увлекается путешествиями, рыбалкой, горными лыжами. Чтят семейные традиции: члены семьи ежегодно собираются на дни рождения единственной бабушки (в этом году ей 87 лет) и ходят в походы в горы Адыгеи.

С 20 по 22 января для участников форума пройдёт конкурс «Династии России». Семьи-участники конкурса проведут экскурсии по экспозициям своих регионов, расскажут о достижениях своих земляков, исторических и культурных достопримечательностях своей малой Родины. Они смогут проявить свои творческие способности и выступить на сцене семейным коллективом, приготовить блюда по своим семейным рецептам и ппоучаствовать в межпоколенческой викторине, посвящённой семейным ценностям и традициям. Все участники конкурса получат призы и памятные подарки от партнёров форума.

Мастер-классы, игры и другие развлечения На «Семейной неделе» в павильоне Сбера для гостей запланировали различные интерактивы. Так, на мастер-классе «Домик для всей семьи» можно в кругу родных расписать красивые резные домики или в раскраске «Попробуй себя в дизайне интерьера» выбрать цвет для комнат, которые создала нейросеть Сбера Kandinsky. В игре «Накопи на новый дом для семьи» дети научатся зарабатывать и копить деньги, получая за это призы.

Любители настольных игр смогут попробовать свои силы в «Экономикусе» — здесь придется конкурировать, покупать и продавать свои компании, создавать стартапы и привлекать инвестиции.

В зале «Созидающий Сбер» гости павильона найдут стену с полароидными снимками «Семейный альбом». Здесь можно сделать семейные фото на полароид и взять их на память или оставить в павильоне, прикрепив к меловой доске. Для многодетных семей Сбер подготовил подарки.

В павильоне Сбера также проходят познавательные и увлекательные лекции и воркшопы «Долголетие с умом», «Формула идеального выступления», «Как продвигать научно-популярный контент в медиа», «Карьера в ИТ», «Образование в Школа 21», «От школьника к академику». Участники лектория узнают, что такое персональные данные, в чём их ценность и как их сохранить, эксперты расскажут о киберугрозах и методах защиты от них. С полным списком лекций и их расписанием можно ознакомиться на сайте павильона Сбера в разделе «Лекции» .

О форуме «Родные — любимые» Всероссийский семейный форум откроет Год семьи в России. Организаторы: Российское движение детей и молодёжи «Движение Первых», Федеральное агентство по делам молодёжи, Министерство труда и социальной защиты РФ, Российское общество «Знание» и АНО «Дирекция выставки достижений «Россия». Форум пройдёт при поддержке Минпросвещения России, Минкультуры России, Минспорта России, Минздрава России и Федерального медико-биологического агентства. Сбер — партнёр форума.

Поучаствовать в открытой программе форума смогут все посетители выставки «Россия». Для них во всех павильонах пройдут семейные дни с мастер-классами, интерактивными лекциями, конкурсами, семейным катанием на коньках, уличными гуляниями, театрализованными постановками, авторскими экскурсиями, дегустацией национальных блюд и праздничными ярмарками.

Участниками специальной программы форума станут более 1000 человек. В их числе семейные династии из каждого региона страны, профессиональные династии корпораций и ведомств, чьи экспозиции представлены на выставке-форуме «Россия», многодетные, молодые и приёмные семьи, потомки выдающихся российских первооткрывателей, семьи Героев России, ветеранов СВО и активистов «Движения Первых».