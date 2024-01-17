Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Седьмая печать»

Это чёрно-белая авторская лента шведского режиссёра Ингмара Бергмана в жанре философской притчи. В основу положена его одноактная пьеса «Роспись по дереву». Фильм пронизан религиозным символизмом и повествует о природе бытия и месте человека в мире, о поисках смысла жизни и Бога.

Действие происходит в 14 веке в средневековой Швеции, в самый разгар чумы. Рыцарь Антониус Блок и его оруженосец Йонс возвращаются на родину из крестового похода спустя десять лет отсутствия в родных краях. Блок устал от жизни и не видит ничего, ради чего стоило бы продолжать жить. На пустынном берегу ему является Смерть в облике мужчины в чёрном.

Фильм считается классикой мирового кинематографа, а также одной из величайших лент всех времён.

Начало в 17:30. Встреча пройдет в здании на улице Красноармейской, 72. Стоимость — пожертвования от 300 рублей. Дополнительная информация по телефону +7 (952) 860-88-26.