Клиенты РНКБ оплатили коммунальные услуги кредитками больше 45 тысяч раз

За услуги ЖКХ в декабре 2023 года клиенты банка РНКБ (входит в Группу ВТБ) расплатились кредитными картами на сумму свыше 23 млн рублей

За этот же месяц клиенты более 22 тысяч раз перевели деньги с кредитных карт другим физлицам на сумму свыше 113 млн рублей. Эта опция вместе с оплатой услуг ЖКХ, интернета и пополнением счета мобильного появилась у кредиток РНКБ в 2023 году. Комиссия за операцию по кредитке такая же (или отсутсвует), как и для обычной дебетовой карты, а комиссия за переводы физлицам равна комиссии за снятие наличных.

Максимальный льготный период по кредитной карте РНКБ — 115 дней. Он распространяется на все операции (снятие наличных, платежи, переводы) и покупки, которые не оформлены в рассрочку. За расчеты картой РНКБ можно получить кешбэк до 5% по программе лояльности.

Пользователи без задолженности по кредитной карте могут продлить льготный период до 115 дней самостоятельно в мобильном приложении «РНКБ 24/7».

Популярностью пользуется и новая услуга рассрочки на покупки по кредиткам: за покупку от 1000 рублей деньги можно возвращать равными частями без начисления процентов в течение 3, 6, 9 или 12 месяцев. При этом клиент платит комиссию за оформление. Чем короче срок рассрочки, тем меньше комиссия. С начала года клиенты РНКБ воспользовались предложением более 500 раз.