Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с критиком фильм про Элвиса Пресли

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Присцилла: Элвис и я» © Скриншот видео с YouTube-канала «Мир Кино Трейлеры», www.youtube.com/c/WorkshopCinemaHD
    Кадр из трейлера к фильму «Присцилла: Элвис и я» © Скриншот видео с YouTube-канала «Мир Кино Трейлеры», www.youtube.com/c/WorkshopCinemaHD

В Краснодаре в кинотеатре «Монитор на Красной Площади» 24 января состоится показ и обсуждение биографической драмы «Присцилла: Элвис и я»

Ленту сняла София Коппола по одноименному роману первой и единственной жены кумира миллионов.

14-летней Присцилле Болье судьба уготовила ей встречу с самим Элвисом Пресли. Они официально стали главной парой Америки. Но никто из поклонников и не догадывался, что скрывается за фасадом их счастливой жизни.

Ленту покажут в Краснодаре за день до всероссийского старта. После просмотра драму со зрителями обсудит кинокритик и автор проекта «Кинопоход» Алексей Двоеглазов.

«Весь фильм показан глазами самой Присциллы. Это возможность посмотреть на непарадного Элвиса. Какой он был, в том числе в спальне с ней, о чем они говорили. Фильм о слабостях и зависимостях. Оно достойно просмотра. Здесь вы не услышите знаменитых песен Пресли и концертных записей или его фирменных движений бедрами. Зато увидите другого Элвиса, изнанку его жизни», — приглашает Двоеглазов.

Начало в 19:30. Билеты в продаже. Фильм покажут на языке оригинала с русскими субтитрами. Возрастное ограничение 18+.

Как писали Юга.ру, творческое объединение «22» приглашает краснодарцев 21 января посмотреть и обсудить фильм «Седьмая печать» 1957 года. Это чёрно-белая авторская лента шведского режиссёра Ингмара Бергмана в жанре философской притчи. В основу положена его одноактная пьеса «Роспись по дереву».

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