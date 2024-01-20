Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с критиком фильм про Элвиса Пресли

В Краснодаре в кинотеатре «Монитор на Красной Площади» 24 января состоится показ и обсуждение биографической драмы «Присцилла: Элвис и я»

Ленту сняла София Коппола по одноименному роману первой и единственной жены кумира миллионов.

14-летней Присцилле Болье судьба уготовила ей встречу с самим Элвисом Пресли. Они официально стали главной парой Америки. Но никто из поклонников и не догадывался, что скрывается за фасадом их счастливой жизни.

Ленту покажут в Краснодаре за день до всероссийского старта. После просмотра драму со зрителями обсудит кинокритик и автор проекта «Кинопоход» Алексей Двоеглазов.

«Весь фильм показан глазами самой Присциллы. Это возможность посмотреть на непарадного Элвиса. Какой он был, в том числе в спальне с ней, о чем они говорили. Фильм о слабостях и зависимостях. Оно достойно просмотра. Здесь вы не услышите знаменитых песен Пресли и концертных записей или его фирменных движений бедрами. Зато увидите другого Элвиса, изнанку его жизни», — приглашает Двоеглазов.

Начало в 19:30. Билеты в продаже. Фильм покажут на языке оригинала с русскими субтитрами. Возрастное ограничение 18+.