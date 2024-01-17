В 87 поселках Краснодарского края впервые появилась стабильная мобильная связь МТС

Связь и интернет МТС стали доступны еще 140 тыс. жителей кубанских хуторов и поселков

Цифровой проект охватил наибольшую часть районов Краснодарского края — свыше 20. Сеть включили в населенных пунктах с небольшим количеством жителей или удаленных от крупных районных центров, в основном — в Туапсинском, Крымском, Ленинградском и Новокубанском районах. В самой малонаселенной из локаций — селе Горном Лабинского района — проживает 136 человек.

Базовая станция в каждом таком небольшом поселке не только обеспечивает связью его жителей, но и значительно улучшает качество сети в соседних селах. В целом свыше 140 тыс. кубанцев впервые получили возможность пользоваться стабильной голосовой связью, мобильным интернетом и дополнительными возможностями экосистемы МТС. Оператор организовал выездные консультации с возможностью подключения на месте.

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МТС реализует программу цифровизации малых и труднодоступных населенных пунктов Кубани с 2017 года. За это время сервисы экосистемы стали доступны 450 тыс. жителей малонаселенных, горных и труднодоступных мест Краснодарского края.