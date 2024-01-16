В 2023 году россияне взяли почти вдвое больше автокредитов в банке РНКБ, чем в прошлом

За 2023 год банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) выдал больше 2300 автокредитов на 3,34 млрд рублей

По сравнению с 2022 годом количество автокредитов выросло в 1,7 раза, а сумма — вдвое. Около 1500 автокредитов на 2,08 млрд рублей банк выдал на новые автомобили, около трети — по госпрограммам. На подержанные машины россияне взяли в общей сложности 1,26 млрд рублей. Самые популярные марки 2023 года — Lada, Hyundai и KIA.

Узнать условия автокредитования и подать заявку можно без посещения операционного офиса — на официальном сайте банка или в мобильном приложении «РНКБ 24/7».