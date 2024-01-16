Краснодарцев приглашают на лекцию об инквизиции
В краснодарском магазине «Чарли» 19 января состоится лекция «Инквизиция великая и ужасная. Как это все работало на самом деле?» от местного образовательного проекта Vita Nuova
Программа:
- Кто и за что реально имел шансы отправиться на костер?
- Как строилось инквизиторское делопроизводство?
- Откуда она взялась и куда делась?
Встречу проводит Олег Бокоев. По его словам, мнение о том, что католические инквизиторы все средневековье без устали и пощады люто жгли ведьм и колдунов, не совсем верное. Он приглашает вместе разобраться в том, что из общедоступных фактов правда, а что нет.
Начало в 19:30. Стоимость участия 500 рублей, запись по телефону +7 (918) 482-01-40. Встреча пройдет по адресу улица Красная, 69.
Как писали Юга.ру, 18 января жителей Краснодара приглашают на экскурсию по Войсковому собору Александра Невского. Посетителей познакомят с внутренним убранством и иконостасом храма.