В Краснодаре в Крещение состоится экскурсия по собору Александра Невского

В Краснодаре пройдет двухчасовая экскурсия по храму Александра Невского. Гостям покажут презентацию собора, расскажут о его истории и архитектурных особенностях. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Также посетителей познакомят с внутренним убранством и иконостасом храма. Штатный пономарь поведает о святынях собора, истории и традициях празднования Крещения.



«Крещение, как и Пасха, считается самым древним праздником в христианской культуре. Экскурсия познакомит жителей и гостей города с историей старинного храма, а также с традициями Крещения на Кубани», — рассказала руководительница туристско-информационного центра Марина Шарапова.



Бесплатная экскурсия состоится 18 января в 12:00 по адресу: улица Постовая, 26. Для посещения необходимо предварительно записаться по телефону: 8 (861) 218-97-77.



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