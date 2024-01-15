В Краснодаре в Крещение состоится экскурсия по собору Александра Невского

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

18 января жителей Краснодара приглашают на экскурсию по Войсковому собору Александра Невского

В Краснодаре пройдет двухчасовая экскурсия по храму Александра Невского. Гостям покажут презентацию собора, расскажут о его истории и архитектурных особенностях. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

История одного храма:

Также посетителей познакомят с внутренним убранством и иконостасом храма. Штатный пономарь поведает о святынях собора, истории и традициях празднования Крещения.

«Крещение, как и Пасха, считается самым древним праздником в христианской культуре. Экскурсия познакомит жителей и гостей города с историей старинного храма, а также с традициями Крещения на Кубани», — рассказала руководительница туристско-информационного центра Марина Шарапова.

Бесплатная экскурсия состоится 18 января в 12:00 по адресу: улица Постовая, 26. Для посещения необходимо предварительно записаться по телефону: 8 (861) 218-97-77.

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