В Сочинском нацпарке закрытые из-за непогоды объекты снова принимают туристов

12 января в связи с непогодой в Сочинском нацпарке ряд объектов закрывали для посещения. 15 января пресс-служба заповедника сообщила , что «Агурское ущелье и водопады» и гора Большой Ахун снова доступны туристам.

Также с 15 января дендрарий парка работает до 17:00, а кассы — до 16:00.



В нацпарке «Змейковские водопады», «Ажек», «Ореховские водопады», «Каскад водопадов» и «Волконское ущелье» по-прежнему закрыты до улучшения погодных условий.



По данным пресс-службы мэрии Сочи, 15 и 16 января на курорте ожидается усиление юго-восточного ветра до 15-20 м/с. В Лазаревском районе порывы до 22 м/с. В горах на высоте выше 1000 метров сохраняется слабая лавиноопасность.



Напомним, что в декабре 2023 года в Сочинском нацпарке задержали браконьеров, которые срезали ветки колхидской иглицы на сумму 31 млн рублей.