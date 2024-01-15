В Сочинском нацпарке закрытые из-за непогоды объекты снова принимают туристов

Краснодарский край

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  • © Фото AmixStudio, freepik.com
    © Фото AmixStudio, freepik.com

Закрытые в связи непогодой рекреационные объекты Сочинского национального парка вновь открыли для туристов

12 января в связи с непогодой в Сочинском нацпарке ряд объектов закрывали для посещения. 15 января пресс-служба заповедника сообщила, что «Агурское ущелье и водопады» и гора Большой Ахун снова доступны туристам.

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Также с 15 января дендрарий парка работает до 17:00, а кассы — до 16:00.

В нацпарке «Змейковские водопады», «Ажек», «Ореховские водопады», «Каскад водопадов» и «Волконское ущелье» по-прежнему закрыты до улучшения погодных условий.

По данным пресс-службы мэрии Сочи, 15 и 16 января на курорте ожидается усиление юго-восточного ветра до 15-20 м/с. В Лазаревском районе порывы до 22 м/с. В горах на высоте выше 1000 метров сохраняется слабая лавиноопасность.

Напомним, что в декабре 2023 года в Сочинском нацпарке задержали браконьеров, которые срезали ветки колхидской иглицы на сумму 31 млн рублей.

Как писали ранее Юга.ру, в Сочи появится новый арт-объект с искусственными водопадами.

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