В Сочи появится новый арт-объект с искусственными водопадами

Власти Сочи рассказали о возведении на курорте нового арт-объекта «6 водопадов»

В Лазаревском районе Сочи на улице Победы появится арт-объект «6 водопадов». Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

«Для жителей и гостей Лазаревского района по улице Победы реализуется проект «6 водопадов», олицетворяющий шесть округов района», — рассказал глава города Алексей Копайгородский.



На объекте возведут озелененные зоны отдыха с парковой мебелью, установят малые архитектурные формы и декоративную подсветку.

Сейчас специалисты декорируют стены водопадов арт-бетоном, прокладывают коммуникации и обустраивают дренажную систему. Позже для функционирования водопадов будут установлены переливные чаши.

Работы планируют завершить к середине марта.



Как писали ранее Юга.ру, в 2024 году в Сочи откроют 10 новых арт-пространств.