В Сочи появится новый арт-объект с искусственными водопадами

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Сочи
    © Фото пресс-службы администрации Сочи

Власти Сочи рассказали о возведении на курорте нового арт-объекта «6 водопадов»

В Лазаревском районе Сочи на улице Победы появится арт-объект «6 водопадов». Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

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«Для жителей и гостей Лазаревского района по улице Победы реализуется проект «6 водопадов», олицетворяющий шесть округов района», — рассказал глава города Алексей Копайгородский.

На объекте возведут озелененные зоны отдыха с парковой мебелью, установят малые архитектурные формы и декоративную подсветку.

Сейчас специалисты декорируют стены водопадов арт-бетоном, прокладывают коммуникации и обустраивают дренажную систему. Позже для функционирования водопадов будут установлены переливные чаши.

Работы планируют завершить к середине марта.

Как писали ранее Юга.ру, в 2024 году в Сочи откроют 10 новых арт-пространств.

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