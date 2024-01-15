Гидрометцентр прогнозирует потепление на юге России и Северном Кавказе

С понедельника на европейской части ожидается значительное повышение температуры. Потепление придет в Центральный, Приволжский и Северо-Кавказский федеральные округа, а также на юг России. Исключение составит северо-запад страны. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог отметил, что повышение температуры связано с восстановлением зонального процесса, при котором воздушные массы будут перемещаться с запада на восток. Северо-западная часть России, наоборот, окажется в центре циклона.

Примерно на 10-12 градусов от ночи понедельника к утру вторника температура повысится. К выходным дням разница составит 20-25 градусов.