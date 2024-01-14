Сноубордист опубликовал видео своего попадания в лавину в Красной Поляне

В Красной Поляне во время съемок ролика о том, как правильно спускаться по необорудованным склонам, райдера накрыло лавиной

В телеграм-канале «Любимый Сочи» 14 января было опубликовано видео, снятое группой любителей фрирайда — спуска по необорудованным снежным склонам. Сноубордиста, который едет с горы и параллельно рассказывает о том, как избежать схода лавины, в какой-то момент накрывает вызванная им лавина.

По счастью, райдер был хорошо экипирован и работал в составе большой группы, поэтому его быстро вытащили из-под завалов. Никто в итоге не пострадал.

Через несколько часов после публикации видео курорт «Роза Хутор» объявил о том, что останавливает работу подъемников, ведущих в лавиноопасные зоны. Причиной этого названы «массовые нарушения райдерами правил курорта».

«Настоятельно рекомендуем соблюдать правила курорта и не выезжать за пределы маркированных трасс», говорится в пресс-релизе горнолыжного курорта.

Ранее на этой неделе «Роза Хутор» открыла возможность страховать здоровье и прокатное оборудование.