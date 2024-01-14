Глава кубанского села уволился после непристойного новогоднего спектакля

Массовые увольнения произошли в селе Шабельское Щербиновского района после спектакля с эротическими сценами в местном ДК

12 января по собственному желанию подал в отставку Михаил Игнатенко, глава села Шабельское Щербиновского района Краснодарского края — как сообщает «КП-Кубань», его отставку местные депутаты приняли единогласно.

Причиной для отставки стал спектакль под названием «Чудеса там, где в них верят», показанный в Шабельском ДК 31 декабря 2023 года. По сообщениям очевидцев, представление, тематика которого была заявлена, как новогодняя, изобиловало скабрезными шутками и двусмысленными сценами, включая имитацию полового акта между Дедом Морозом и Снегурочкой за полупрозрачной ширмой. Также утверждается, что в зале присутствовали несовершеннолетние зрители.

После того, как видеозаписи этого спектакля начали набирать популярность в соцсетях, краевое министерство культуры решило провести служебную проверку. В администрации Щербиновского района в ответ заявили, что «проект сценария представления, направленный для согласования в отдел культуры администрации района, изначально не содержал действия, представленные в видео. Во время спектакля коллектив действовал по своему усмотрению. <…> Сразу после «представления» был принят ряд кадровых решений».

По данным «КП-Кубань», были уволены директор ДК и актеры, принимавшие участие в спектакле. И вот список тех, кто остался без работы в результате инцидента, пополнился главой сельского поселения.

Напомним, что 14 января в Краснодаре пройдет лекция о психоделической природе Рождества.