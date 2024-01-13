Краснодарцев приглашают на лекцию о психоделической природе Рождества

В Краснодаре 14 января пройдет лекция «Праздничное кино. Ритуализация новогоднего сеанса» от местного образовательного проекта Vita Nuova

Ее проведет киновед Виктор Венгерский.

В программе:

психоделическая природа Рождества и жанровое безразличие новогоднего кино;

мотивация главных и второстепенных персонажей праздничных фильмов;

почему же все злодеи так сильно хотят украсть Рождество.

Начало в 18:00. Стоимость участия 500 рублей, запись по телефону +7 (918) 482-01-40. Встреча пройдет по адресу улица Красная, 124Б.

Как писали Юга.ру, в краснодарском арт-пространстве «Маяк» на выходных состоится серия образовательных лекций про новогоднее кино и бессмертие.