Краснодарцев приглашают на лекцию о психоделической природе Рождества

Краснодарский край

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  • © Фото rawpixel.com на ru.freepik.com
    © Фото rawpixel.com на ru.freepik.com

В Краснодаре 14 января пройдет лекция «Праздничное кино. Ритуализация новогоднего сеанса» от местного образовательного проекта Vita Nuova

Ее проведет киновед Виктор Венгерский.

В программе:

  • психоделическая природа Рождества и жанровое безразличие новогоднего кино;
  • мотивация главных и второстепенных персонажей праздничных фильмов;
  • почему же все злодеи так сильно хотят украсть Рождество.

Начало в 18:00. Стоимость участия 500 рублей, запись по телефону +7 (918) 482-01-40. Встреча пройдет по адресу улица Красная, 124Б. 

Как писали Юга.ру, в краснодарском арт-пространстве «Маяк» на выходных состоится серия образовательных лекций про новогоднее кино и бессмертие.

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Краснодарцев приглашают на лекцию о психоделической природе Рождества
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