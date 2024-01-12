Клиенты Уралсиба получили 10,2% годовых по полисам инвестиционного страхования жизни

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: j1SVHyf65EC2YEn1E
Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Доход клиентов банка Уралсиб по полисам ИСЖ со стратегией «Новые перспективы» компании «Инлайф страхование жизни» составил 5,1% за полгода (10,2% за год)

Стратегия завершилась досрочно, так как сработал механизм autocall (автоотзыв). По итогам инвестирования клиенты получили 100% вложенного капитала и выплату шести купонов.

При инвестиционном страхованим жизни (ИСЖ) страховая компания инвестирует часть полученных от страхователя денег в финансовые активы, а клиент выбирает стратегию вложений. Если срок действия договора истек, а страховые случаи не наступили, владелец полиса получает назад все внесенные деньги и дополнительный инвестиционный доход по договору.

«Новые перспективы» — это стратегия с ежемесячной гарантированной выплатой купонов и условной защитой капитала по итогам действия программы. По договорам, оформленным с 22 июня по 11 августа 2023 года включительно, сработал механизм автоотзыва уже спустя полгода с начала инвестирования. Договоры прекратили свое действие, а клиенты получат инвестированную сумму и дополнительный инвестиционный доход. 

Полис ИСЖ «Верное решение» сочетает в себе страхование жизни с выплатой возможного дополнительного инвестиционного дохода. При оформлении такого полиса клиент может выбрать одну из нескольких инвестиционных стратегий с разным уровнем риска.

Узнать подробности о программе ИСЖ «Верное решение» можно в офисах Уралсиба, по телефону 8 (800) 250-57-57 и на сайте банка.

Как писали Юга.ру, Уралсиб увеличил ставки по вкладу для пенсионеров.

Реклама ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15), ИНН 0274062111

Банки Страхование Уралсиб Финансы Экономика

Новости

Каждый третий житель Краснодара планирует отмечать Старый Новый год — опрос
Российским фермерам разрешат принимать туристов
Теодор Курентзис и его оркестр musicAeterna впервые выступят в Краснодаре
СМИ заявили, что в Краснодаре резко подешевели яйца, но цены остались не ниже 112 рублей
Жителям Краснодара обещают включить отопление через три дня после аварии
В Краснодарском крае мигрантам теперь нельзя работать по патентам. Запрет коснется 15 тыс. человек

Лента новостей

Реклама на сайте