Клиенты Уралсиба получили 10,2% годовых по полисам инвестиционного страхования жизни

Доход клиентов банка Уралсиб по полисам ИСЖ со стратегией «Новые перспективы» компании «Инлайф страхование жизни» составил 5,1% за полгода (10,2% за год)

Стратегия завершилась досрочно, так как сработал механизм autocall (автоотзыв). По итогам инвестирования клиенты получили 100% вложенного капитала и выплату шести купонов.

При инвестиционном страхованим жизни (ИСЖ) страховая компания инвестирует часть полученных от страхователя денег в финансовые активы, а клиент выбирает стратегию вложений. Если срок действия договора истек, а страховые случаи не наступили, владелец полиса получает назад все внесенные деньги и дополнительный инвестиционный доход по договору.

«Новые перспективы» — это стратегия с ежемесячной гарантированной выплатой купонов и условной защитой капитала по итогам действия программы. По договорам, оформленным с 22 июня по 11 августа 2023 года включительно, сработал механизм автоотзыва уже спустя полгода с начала инвестирования. Договоры прекратили свое действие, а клиенты получат инвестированную сумму и дополнительный инвестиционный доход.

Полис ИСЖ «Верное решение» сочетает в себе страхование жизни с выплатой возможного дополнительного инвестиционного дохода. При оформлении такого полиса клиент может выбрать одну из нескольких инвестиционных стратегий с разным уровнем риска.

Узнать подробности о программе ИСЖ «Верное решение» можно в офисах Уралсиба, по телефону 8 (800) 250-57-57 и на сайте банка.