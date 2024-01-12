Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Царь-птица»

Действие происходит в Якутии в 1930-е годы. В глухой тайге доживают свои дни старик Микиппэр и его жена Оппуос. Коровы, охота и рыбалка — весь их быт. Однажды в начале зимы к ним прилетает орел. Супруги не смеют прогнать его, так как это священная птица. Всю зиму они подкармливают орла, чтобы тот не нападал на скот. Со временем они привыкают друг к другу.

Фильм стал победителем 40-го Московского международного кинофестиваля и лауреатом других смотров. После показа зрители смогут обсудить увиденное на экране с ведущим мероприятия.

Начало в 17:30. Встреча пройдет в здании на улице Красноармейской, 72. Стоимость — пожертвования от 300 рублей. Дополнительная информация по телефону +7 (952) 860-88-26.