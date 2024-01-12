Каждый третий житель Краснодара планирует отмечать Старый Новый год — опрос
Специалисты выяснили, сколько краснодарцев планируют праздновать Старый Новый год
Сервис SuperJob в период с 10 по 11 января 2024 года провел опрос среди жителей Краснодара. Исследование показало, что 34% горожан будут отмечать Старый Новый год.
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Женщины планируют праздновать его чаще мужчин (38 против 31%). Больше всего встретить Новый год по старому стилю желают респонденты старше 45 лет (38%).
В кругу коллег неофициальный праздник будут отмечать 4% горожан.
Напомним, что Старый Новый год по юлианскому календарю (старому стилю) наступает в ночь с 13 января по 14 января до 2100 года. Далее дата будет смещаться еще на один день каждые 128 лет.
Как писали ранее Юга.ру, в Сочи открыли пункты для утилизации елок. Отслужившее в праздник дерево можно сдать на переработку до 28 января.
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