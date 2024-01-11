В Краснодаре пройдут лекции про новогоднее кино и бессмертие

13 января в 18:00 стартует встреча с Кирой Кац «Рязанов, Гайдай, Данелия и другие «новогодние режиссеры». Участники узнают о том, когда появилась традиция смотреть одно и тоже на праздники. Также Кира расскажет о режиссерских приемах и как постановщики обходили цензуру. Также участники научатся считывать секретные смыслы и обсудят культурный код, который подарили россиянам новогодние ленты.

14 января в 16:00 начнется лекция «Жизнь, смерть и бессмертие в философии».

Программа:

в чем смысл жизни согласно философии разных эпох;

кому принадлежит наша жизнь;

что является конечной точкой жизни;

существует ли бессмертие;

что нуждается в бессмертии.

Купить билеты можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.

Как писали Юга.ру, в Одном театре Краснодара 14 января состоится вечер для любителей поэзии и начинающих авторов.