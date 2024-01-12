Уралсиб увеличил ставки по вкладу для пенсионеров

Доходность по вкладу теперь составляет 13,49 — 14,15% годовых с учетом капитализации процентов (в зависимости от срока вклада).

Вклад может открыть клиент, получающий пенсию на карту «Почетный пенсионер», любую другую карту или счет Уралсиба.​ ​

Депозит можно оформить в офисе банка на 121, 181, 367 и 732 дня. Сумма вклада — от 50 тыс. до 10 млн рублей включительно. Пополнение и расходные операции по вкладу не предусмотрены.

Полные условия по вкладам и накопительным счетам можно узнать в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».