Уралсиб увеличил ставки по вкладу для пенсионеров

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: j1SVHyf65EC2YEn1B
Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com/
    © Фото freepik, ru.freepik.com/

Банк Уралсиб повысил ставки по вкладу «Почетный пен­сионер»

Доходность по вкладу теперь составляет 13,49 — 14,15% годовых с учетом капитализации процентов (в зависимости от срока вклада).

Вклад может открыть клиент, получающий пенсию на карту «Почетный пенсионер», любую другую карту или счет Уралсиба.​ ​

Депозит можно оформить в офисе банка на 121, 181, 367 и 732 дня. Сумма вклада — от 50 тыс. до 10 млн рублей включительно. Пополнение и расходные операции по вкладу не предусмотрены.

Полные условия по вкладам и накопительным счетам можно узнать в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Как писали Юга.ру, срочный вклад Уралсиба «Доход» в юанях вошел в десять самых выгодных займов декабря 2023 года по версии портала «Выберу.ру».

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