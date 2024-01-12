Уралсиб увеличил ставки по вкладу для пенсионеров
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладу «Почетный пенсионер»
Доходность по вкладу теперь составляет 13,49 — 14,15% годовых с учетом капитализации процентов (в зависимости от срока вклада).
Вклад может открыть клиент, получающий пенсию на карту «Почетный пенсионер», любую другую карту или счет Уралсиба.
Депозит можно оформить в офисе банка на 121, 181, 367 и 732 дня. Сумма вклада — от 50 тыс. до 10 млн рублей включительно. Пополнение и расходные операции по вкладу не предусмотрены.
Полные условия по вкладам и накопительным счетам можно узнать в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Как писали Юга.ру, срочный вклад Уралсиба «Доход» в юанях вошел в десять самых выгодных займов декабря 2023 года по версии портала «Выберу.ру».
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