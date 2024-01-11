Из Магнитогорска и Сыктывкара запустят прямые рейсы в Сочи

Первый рейс из Магнитогорска на курорт запланирован на 22 февраля. Борт Airbus A321 будет летать в Сочи по четвергам и воскресеньям. Время в пути составит 3 часа 25 минут. Стоимость билета — от 5 388 рублей.



Boeing 737-900 полетит из Сыктывкара в Сочи 20 февраля и будет отправляться на курорт по вторникам и субботам. Время полета — 4 часа 20 минут. Билет можно приобрести по цене от 7 789 рублей.



Напомним, что на юге России с начала СВО функционируют только два аэропорта — в Сочи и в Минеральных Водах.



Как писали ранее Юга.ру, в аэропорту Минеральных Вод в 2025 году планируют отрыть новый терминал с телетрапами.