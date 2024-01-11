Из Магнитогорска и Сыктывкара запустят прямые рейсы в Сочи

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

Компания Nordwind запускает прямые рейсы в аэропорт Сочи из Челябинской области и республики Коми

11 января пресс-служба авиакомпании Nordwind сообщила о запуске прямых рейсов в Сочи из Магнитогорска и Сыктывкара. Полеты стартуют в феврале 2024 года.

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Первый рейс из Магнитогорска на курорт запланирован на 22 февраля. Борт Airbus A321 будет летать в Сочи по четвергам и воскресеньям. Время в пути составит 3 часа 25 минут. Стоимость билета — от 5 388 рублей.

Boeing 737-900 полетит из Сыктывкара в Сочи 20 февраля и будет отправляться на курорт по вторникам и субботам. Время полета — 4 часа 20 минут. Билет можно приобрести по цене от 7 789 рублей.

Напомним, что на юге России с начала СВО функционируют только два аэропорта — в Сочи и в Минеральных Водах.

Как писали ранее Юга.ру, в аэропорту Минеральных Вод в 2025 году планируют отрыть новый терминал с телетрапами.

Авиация Аэропорты Курорты и туризм путешествия Сочи

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