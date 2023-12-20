Полиция Краснодарского края рассказала о новой схеме мошенничества через детей

Об этом сообщили в полиции региона. Школьникам отправляют сообщение от якобы администратора телеграм-канала или со страницы известного блогера. Злоумышленники сообщают о победе в конкурсе и присылают ссылку для получения приза.

После этого по инструкции нужно ввести данные банковской карты одного из родителей, а также код из СМС-сообщения, который придёт на телефон. Если ребенок выполнит все условия, то мошенники спишут деньги с используемой карты.

Полиция региона призывает родителей чаще проводить беседы с детьми о финансовой и цифровой безопасности.

Как писали Юга.ру, ранее жителей Краснодарского края предупредили о новом виде мошенничества с использованием пятитысячных купюр нового дизайна.