В Краснодаре пройдет вечер любителей поэзии

В Одном театре Краснодара 14 января состоится вечер для любителей поэзии и начинающих авторов

Поэтесса и прозаик Лия Журавлёва устраивает мероприятие, которое объединит тех, кто выражает свои чувства на листе, и тех, кто ценит творчество молодых авторов.

Лия представит свои стихи и рецензию на книгу «Кулинарная книга моей бабушки. Невысокая кухня и всякое нытье» Оксаны Путан, Виктор Брут прочитает сюжет, фабулу и отрывки книги «Ведьмины селки» и другие наработки. Кроме того, выступят участники группы Sunset с каверами. Потом можно будет обсудить услышанное и поделиться своими эмоциями.

Начало в 15:00. Стоимость участия 300 рублей. Запись здесь. Один театр находится по адресу улица Одесская, 48, литер В.

В Краснодарском музее Коваленко 11 января состоится встреча с коллекционером Ириной Паршиковой «Симфония стекла». По словам организаторов, после нее участники по-другому станут смотреть на привычные хрустальные и стеклянные предметы.