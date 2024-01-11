В Краснодарском крае двухлетним Саве и Соне Невструевым необходимо дорогостоящее лечение. Как им помочь?

Двойняшки Савелий и София Невструевы в три месяца тяжело переболели коронавирусом и перестали развиваться. Они лежали в кровати и не пытались перевернуться или приподняться. Врачи предлагали подождать, когда дети окрепнут и подрастут, но ситуация не менялась. После множества обследований малышам диагностировали ДЦП.

Дети прошли несколько курсов реабилитации в разных клиниках. Сейчас Сава уже сам ходит, но не говорит, а Соня наоборот — не стоит на ногах, но говорит внятно.



«Дочка заботится о брате, пытается кормить его с ложечки, они дружат, вместе смотрят мультики и периодически дерутся», — поделилась мама малышей Ирина Невструева.



Врачи рекомендуют продолжить реабилитацию.



«Оба ребенка наблюдаются с диагнозами: ДЦП, двигательные нарушения, задержка психомоторного развития. Актуальные задачи медицинской абилитации детей — снижение спастичности мышечного тонуса рук и ног, улучшение двигательных функций, активизация психоречевого развития», — рассказал невролог краснодарского центра реабилитации и развития «Благодар» Александр Молодожников.

У Невструевых есть еще старший сын, школьник. Отец остался без работы, семья живет на пособия. Им сложно самим собрать необходимую сумму. На оплату курсового лечения требуется 356 216 рублей .



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