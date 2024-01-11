В Краснодарском крае двухлетним Саве и Соне Невструевым необходимо дорогостоящее лечение. Как им помочь?
Краснодарское бюро «Русфонда» начало собирать средства двойняшкам с ДЦП из села Гофицкое Лабинского района на курсовое лечение
Двойняшки Савелий и София Невструевы в три месяца тяжело переболели коронавирусом и перестали развиваться. Они лежали в кровати и не пытались перевернуться или приподняться. Врачи предлагали подождать, когда дети окрепнут и подрастут, но ситуация не менялась. После множества обследований малышам диагностировали ДЦП.
В Краснодарском крае одиннадцатилетней Саше Горбуновой нужна реабилитация:
Дети прошли несколько курсов реабилитации в разных клиниках. Сейчас Сава уже сам ходит, но не говорит, а Соня наоборот — не стоит на ногах, но говорит внятно.
«Дочка заботится о брате, пытается кормить его с ложечки, они дружат, вместе смотрят мультики и периодически дерутся», — поделилась мама малышей Ирина Невструева.
Врачи рекомендуют продолжить реабилитацию.
«Оба ребенка наблюдаются с диагнозами: ДЦП, двигательные нарушения, задержка психомоторного развития. Актуальные задачи медицинской абилитации детей — снижение спастичности мышечного тонуса рук и ног, улучшение двигательных функций, активизация психоречевого развития», — рассказал невролог краснодарского центра реабилитации и развития «Благодар» Александр Молодожников.
У Невструевых есть еще старший сын, школьник. Отец остался без работы, семья живет на пособия. Им сложно самим собрать необходимую сумму. На оплату курсового лечения требуется 356 216 рублей.
Как помочь Саве и Соне?
- отправить пожертвование с банковской карты на странице Савы и Сони Невструевых;
- отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Савы и Сони Невструевых);
- с телефона через СБП;
- через приложение «Русфонда»;
- отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
Благотворительный фонд «РУСФОНД»
ИНН 7743089883
КПП 771401001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700,
БИК 044525700
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Савы и Сони Невструевых. Без НДС.