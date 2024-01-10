За новогодние праздники Сочи посетили 280 тыс. туристов

Краснодарский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

Власти Сочи рассказали о турпотоке на курорте на новогодних каникулах

Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил в своем телеграм-канале, что на новогодних праздниках город посетили 280 тыс. человек. При этом турпоток на курорте вырос на 4% по сравнению с прошлым годом.

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По словам главы Сочи, загрузка здравниц на праздничных выходных достигла 90%. На сегодня номерной фонд курорта заполнен на 70%.

«На городских площадках во всех районах организовали культурно-массовую программу, прошло около 300 мероприятий. Создали праздничное настроение и в наших муниципальных парках. Только их на зимних каникулах посетили более 85 тыс. горожан и туристов», — рассказал Алексей Копайгородский.

Как писали ранее Юга.ру, загрузка сочинских отелей на новогодних праздниках, по данным туроператоров, достигла 90%. 

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