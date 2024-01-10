За новогодние праздники Сочи посетили 280 тыс. туристов

Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил в своем телеграм-канале, что на новогодних праздниках город посетили 280 тыс. человек. При этом турпоток на курорте вырос на 4% по сравнению с прошлым годом.

По словам главы Сочи, загрузка здравниц на праздничных выходных достигла 90%. На сегодня номерной фонд курорта заполнен на 70%.



«На городских площадках во всех районах организовали культурно-массовую программу, прошло около 300 мероприятий. Создали праздничное настроение и в наших муниципальных парках. Только их на зимних каникулах посетили более 85 тыс. горожан и туристов», — рассказал Алексей Копайгородский.



Как писали ранее Юга.ру, загрузка сочинских отелей на новогодних праздниках, по данным туроператоров, достигла 90%.