В Краснодаре труднее всего найти работу мужчинам старше 60 лет — опрос

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя gpointstudio с сайта freepik.com
    © Фото пользователя gpointstudio с сайта freepik.com

Специалисты сервиса SuperJob провели опрос на тему трудоустройства среди соискателей из Краснодара

Краснодарские соискатели разных возрастов оценили сложности трудоустройства по шкале от 0 до 10. Исследование провели в период с 1 по 28 декабря 2023 года.

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Опрос показал, что устроиться на работу проще всего жителям Краснодара 33—35 лет (4,8 балла) и 30—32 лет (5 баллов). Соискатели в возрасте 60 лет и старше оценили сложности трудоустройства на 7,6 балла.

По данным специалистов, пик соискательской формы у представителей обоих полов равный — в возрасте от 30 до 35 лет меньше трудностей. Сложнее становится найти работу женщинам от 42 до 53 лет. Больше всего проблем с трудоустройством возникает у мужчин старше 60 лет (8,3 балла из 10).

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае, по данным аналитиков, 50% мам готовы выйти из декрета раньше срока.

Безработица Деньги Краснодар общество Опросы Трудоустройство

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В Краснодаре труднее всего найти работу мужчинам старше 60 лет — опрос
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