В Краснодаре труднее всего найти работу мужчинам старше 60 лет — опрос

Опрос показал, что устроиться на работу проще всего жителям Краснодара 33—35 лет (4,8 балла) и 30—32 лет (5 баллов). Соискатели в возрасте 60 лет и старше оценили сложности трудоустройства на 7,6 балла.



По данным специалистов, пик соискательской формы у представителей обоих полов равный — в возрасте от 30 до 35 лет меньше трудностей. Сложнее становится найти работу женщинам от 42 до 53 лет. Больше всего проблем с трудоустройством возникает у мужчин старше 60 лет (8,3 балла из 10).



Как писали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае, по данным аналитиков, 50% мам готовы выйти из декрета раньше срока.