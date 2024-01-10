Легкоатлет из Краснодарского края установил новый европейский рекорд

Соревнования по легкой атлетике состоялись в Екатеринбурге. В них участвовали 100 спортсменов из 35 регионов РФ. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.



Регион представляли три участника, каждый из которых выиграл медаль. Дмитрий Лопин занял третье место на дистанции 60 метров. Полина Ткалич (Миллер) победила в беге на 300 метров. В забеге на 600 метров выиграл Савелий Савлуков, установив новый рекорд Европы — 1 минута 15,09 секунды.