Легкоатлет из Краснодарского края установил новый европейский рекорд

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
    © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Кубанский легкоатлет Савелий Савлуков установил новый рекорд Европы на дистанции 600 метров

Соревнования по легкой атлетике состоялись в Екатеринбурге. В них участвовали 100 спортсменов из 35 регионов РФ. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Регион представляли три участника, каждый из которых выиграл медаль. Дмитрий Лопин занял третье место на дистанции 60 метров. Полина Ткалич (Миллер) победила в беге на 300 метров. В забеге на 600 метров выиграл Савелий Савлуков, установив новый рекорд Европы — 1 минута 15,09 секунды.

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«Всего на территории Краснодарского края более 105 тысяч человек занимаются легкой атлетикой, в том числе около 14 тысяч спортсменов тренируются на базе 68 спортивных отделений», — рассказал министр физической культуры и спорта Кубани Серафим Тимченко. 

Напомним, что 1 января 2024 года в Геленджике прошел массовый «антиалкогольный» забег.

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