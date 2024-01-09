В Краснодаре в 2024 году появятся новые платные парковки

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Власти Краснодара рассказали об увеличении в городе платных машиномест в 2024 году

Глава Краснодара Евгений Наумов сообщил в своем телеграм-канале, что в 2024 году в городе появятся новые платные парковки. Работы по их увеличению планируют начать в первом полугодии.

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Также, по данным пресс-службы мэрии, на парковках Краснодара обновят стойки въезда-выезда, шлагбаумы, заменят кабельные трассы и установят камеры распознавания номеров транспорта. 

В 2023 году такие работы провели на парковках по адресам:

  • Зиповская в районе Первомайского районного суда:
  • Ставропольская, 100;
  • Постовая, 18;
  • Красных Партизан, 6;
  • Красных Партизан, 6/2;
  • Красных Партизан, 4;
  • Красных Партизан, 4/5;
  • Привокзальная площадь «Краснодар-1».

В 2024 году шлагбаумы и паркоматы заменят еще на 11 платных парковках.

Как писали ранее Юга.ру, в 2023 году в бюджет Краснодара от оплаты парковок поступило около 507 млн рублей.

Автомобили Город Дороги Краснодар парковки Транспорт

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