В Краснодаре в 2024 году появятся новые платные парковки
Власти Краснодара рассказали об увеличении в городе платных машиномест в 2024 году
Глава Краснодара Евгений Наумов сообщил в своем телеграм-канале, что в 2024 году в городе появятся новые платные парковки. Работы по их увеличению планируют начать в первом полугодии.
Также, по данным пресс-службы мэрии, на парковках Краснодара обновят стойки въезда-выезда, шлагбаумы, заменят кабельные трассы и установят камеры распознавания номеров транспорта.
В 2023 году такие работы провели на парковках по адресам:
- Зиповская в районе Первомайского районного суда:
- Ставропольская, 100;
- Постовая, 18;
- Красных Партизан, 6;
- Красных Партизан, 6/2;
- Красных Партизан, 4;
- Красных Партизан, 4/5;
- Привокзальная площадь «Краснодар-1».
В 2024 году шлагбаумы и паркоматы заменят еще на 11 платных парковках.
Как писали ранее Юга.ру, в 2023 году в бюджет Краснодара от оплаты парковок поступило около 507 млн рублей.