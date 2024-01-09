В Краснодаре в 2024 году появятся новые платные парковки

Власти Краснодара рассказали об увеличении в городе платных машиномест в 2024 году

Глава Краснодара Евгений Наумов сообщил в своем телеграм-канале, что в 2024 году в городе появятся новые платные парковки. Работы по их увеличению планируют начать в первом полугодии.

Также, по данным пресс-службы мэрии, на парковках Краснодара обновят стойки въезда-выезда, шлагбаумы, заменят кабельные трассы и установят камеры распознавания номеров транспорта.



В 2023 году такие работы провели на парковках по адресам:

Зиповская в районе Первомайского районного суда:

Ставропольская, 100;

Постовая, 18;

Красных Партизан, 6;

Красных Партизан, 6/2;

Красных Партизан, 4;

Красных Партизан, 4/5;

Привокзальная площадь «Краснодар-1».

В 2024 году шлагбаумы и паркоматы заменят еще на 11 платных парковках.

Как писали ранее Юга.ру, в 2023 году в бюджет Краснодара от оплаты парковок поступило около 507 млн рублей.