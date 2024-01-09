Краснодарцев приглашают на лекцию «Симфония стекла»

В Краснодарском музее Коваленко 11 января состоится встреча с коллекционером Ириной Паршиковой «Симфония стекла»

По словам организаторов, после нее участники по-другому станут смотреть на привычные хрустальные и стеклянные предметы.

В программе:

как отличить хрусталь от стекла;

способы изготовления цветного стекла;

урановое стекло.

Кроме того, Ирина Паршикова продемонстрирует зрителям уникальные предметы из личной коллекции.

Стоимость участия 600 рублей. Необходима предварительная запись по телефону +7 (861) 268-49-68. Встреча пройдет по адресу улица Красная, 15.

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