В 2024 году в Сочи создадут 10 новых арт-пространств

Краснодарский край

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  • © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру
    © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру

В Сочи хотят создать 10 новых арт-пространств в библиотеках

Мэр Сочи Алексей Копайгородский рассказал, что в 2024 году в городе планируют открыть 10 новых арт-пространств. Их сделают в библиотеках и центрах дополнительного образования.

Кроме того, власти планируют дооснастить две музыкальные школы, «Новый Театр Сочи» и Музей истории города. Также мэр пообещал отремонтировать сельский дом культуры «Орёл-Изумруд».

Ранее Юга.ру писали, что в Сочи получил 25 новых экологичных автобусов. Они будут курсировать пр маршруту №555. Новый транспорт оборудован валидаторами для оплаты проезда, видеокамерами и системой климат-контроля.

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