Как включиться в работу после новогодних праздников? 7 советов

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото katemangostar, ru.freepik.com
    © Фото katemangostar, ru.freepik.com

Специалисты рассказали, как россиянам вернуться к рабочему процессу после длительных новогодних каникул

Представители сервиса hh.ru составили подборку советов для руководителей компаний и их подчиненных. Они рассказали, как настроиться на рабочий лад после праздников и от чего стоит отказаться в первые деловые будни.

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Эксперты рекомендуют:

  • выделить время для обмена впечатлениями — собрать коллектив на постновогоднюю планерку;
  • начинать с малого и решать творческие задачи — разобраться с рутинными делами, проверить почту, закрыть старые дела, обсудить идеи и планы с коллегами;
  • запланировать «ленивый день» — сделать сознательную паузу, чтобы избавиться от напряжения, то есть устроить перезагрузку;
  • начинать день со стакана теплой воды и полезного завтрака. Здоровое питание поможет снизить нагрузку на организм, улучшить сон и вернуть бодрость;
  • руководителям понаблюдать, как сотрудники справляются с адаптацией к работе. Кому-то поможет критика или совет, а другому — похвала и одобрение;
  • не требовать слишком много от себя и других в первые дни;
  • отнестись с заботой к своим потребностям в этот период и не игнорировать их.

Напомним, что в конце декабря россияне рассказали экспертам, как будут отмечать Новый год.

Ранее Юга.ру писали о том, как россияне провели свои новогодние корпоративы, и чем они закончились.

Новый год общество Праздники Трудоустройство

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Как включиться в работу после новогодних праздников? 7 советов
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