Как включиться в работу после новогодних праздников? 7 советов
Специалисты рассказали, как россиянам вернуться к рабочему процессу после длительных новогодних каникул
Представители сервиса hh.ru составили подборку советов для руководителей компаний и их подчиненных. Они рассказали, как настроиться на рабочий лад после праздников и от чего стоит отказаться в первые деловые будни.
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- выделить время для обмена впечатлениями — собрать коллектив на постновогоднюю планерку;
- начинать с малого и решать творческие задачи — разобраться с рутинными делами, проверить почту, закрыть старые дела, обсудить идеи и планы с коллегами;
- запланировать «ленивый день» — сделать сознательную паузу, чтобы избавиться от напряжения, то есть устроить перезагрузку;
- начинать день со стакана теплой воды и полезного завтрака. Здоровое питание поможет снизить нагрузку на организм, улучшить сон и вернуть бодрость;
- руководителям понаблюдать, как сотрудники справляются с адаптацией к работе. Кому-то поможет критика или совет, а другому — похвала и одобрение;
- не требовать слишком много от себя и других в первые дни;
- отнестись с заботой к своим потребностям в этот период и не игнорировать их.
Напомним, что в конце декабря россияне рассказали экспертам, как будут отмечать Новый год.
Ранее Юга.ру писали о том, как россияне провели свои новогодние корпоративы, и чем они закончились.