Как включиться в работу после новогодних праздников? 7 советов

Специалисты рассказали, как россиянам вернуться к рабочему процессу после длительных новогодних каникул

Представители сервиса hh.ru составили подборку советов для руководителей компаний и их подчиненных. Они рассказали, как настроиться на рабочий лад после праздников и от чего стоит отказаться в первые деловые будни.

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