В Ростовской области из-за снегопада ограничено движение на трассе М-4 «Дон»

В Ростовской области из-за снегопада вечером 8 января на отрезке трассы М-4 «Дон» от Каменска-Шахтинского до Шахт в обоих направлениях временно ограничили движение грузовиков

Развернули четыре мобильных пункта обогрева на 939, 983, 994 и 995 километрах. Также пункты временного размещение находятся в городе Зверево на базе соцобъектов.

От Каменска-Шахтинского до Шахт (930-1024 км) организован объезд по маршруту: М-4 961 км — Зверево — Гуково — Новошахтинск — М-4 1001 км.

На трассе работает снегоуборочная техника. Сложные погодные условия в регионе сохранятся. МЧС России рекомендует по возможности отложить поездки.

Как писали Юга.ру, администрация Сочи и управление МЧС по Краснодарскому краю предупредили о сильных снегопадах и лавиноопасности в горах.