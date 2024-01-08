В горах Сочи начались снегопады. Какова ситуация на курортах в связи с лавиноопасностью

Администрация Сочи и управление МЧС по Краснодарскому краю предупредили о сильных снегопадах и лавиноопасности в горах

Днем в понедельник краевое управление МЧС предупредило об опасности схода лавин в горах Краснодарского края и Адыгеи на высоте более 1500 метров. Предупреждение действует до конца дня 10 января. Городская администрация Сочи рекомендовала жителям и гостям города не ходить в походы до конца суток 9 января из-за сильных снегопадов. А вот что сообщают об обстановке в горах соцсети горнолыжных курортов.

На курорте «Роза Хутор» из-за низкой видимости и усиления ветра закрыт южный склон и катание с Пика. В комментариях к посту пишут, что выше 2000 метров идет снег, а ниже — дождь. Праздничное мероприятие на елке в горной деревне перенесли в резиденцию Деда Мороза. Оперативную информацию о погоде на трассах и открытых подъемниках смотрите на сайте курорта.

Судя по информации на карте трасс и подъемников курорта «Красная Поляна», на момент публикации открыт только подъемник на высоту «Поляна 960». В телеграм-канале курорта «Газпром Поляна» также публикуют оперативную информацию о работе трасс и подъемников.

Кроме того, МЧС предупредило о подъеме воды в реках из-за продолжающихся дождей. Ведомство акцентировало внимание на Горячеключевском, Геленджикском, Северском, Абинском, Крымском и Туапсинском районах. Телеграм-канал «Мой Сочи | Краснодарский край» опубликовал видео с бурным потоком воды на Змейковских водопадах в Сочи.