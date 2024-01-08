В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ветер до 25 м/с

На Кубани неделя начнется с дождей и сильного ветра

В Краснодарском крае 8-9 января действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ливни, дождь со снегом и ветер до 20-25 м/с.

На реках ожидается подъем уровня воды. Местами с превышением неблагоприятных отметок. Также ожидается налипание мокрого снега на провода и гололед. В горах лавиноопасно.

Температура воздуха 8 января на Кубани составит 2-7, в южной половине края и на Черноморском побережье 10-15 °С. В Краснодаре будет 11-13 °С

Ранее Юга.ру писали, что из-за сильных осадков в Геленджике уровень воды в реке Вулан поднялся на 3,4 метра.