В Ростовской области нашли мертвым журналиста Александра Рыбина

Ростовская область

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Днем 7 января в районе города Шахты обнаружили мертвым журналиста Александра Рыбина

Журналист издания «Рабкор» и «Ленты.ру» Александр Рыбин был найден мертвым около трассы в районе города Шахты. Об этом 7 января сообщил «Рабкор» со ссылкой на мать и друга погибшего.

Причина смерти журналиста неизвестна. В настоящий момент выясняются все обстоятельства случившегося. 

По данным СМИ, Рыбин писал о событиях на Ближнем Востоке и в Африке. Он сотрудничал с различными изданиями России и Таджикистана.

Напомним, 5 января в Краснодаре умерла руководитель интернет-группы ГТРК «Кубань» Зоя Коновалова. Следователи выясняют обстоятельства смерти, начали доследственную проверку и судебно-медицинские экспертизы.

Журналистика смерть

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В Ростовской области нашли мертвым журналиста Александра Рыбина
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