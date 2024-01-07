В Ростовской области нашли мертвым журналиста Александра Рыбина

Журналист издания «Рабкор» и «Ленты.ру» Александр Рыбин был найден мертвым около трассы в районе города Шахты. Об этом 7 января сообщил «Рабкор» со ссылкой на мать и друга погибшего.

Причина смерти журналиста неизвестна. В настоящий момент выясняются все обстоятельства случившегося.

По данным СМИ, Рыбин писал о событиях на Ближнем Востоке и в Африке. Он сотрудничал с различными изданиями России и Таджикистана.

Напомним, 5 января в Краснодаре умерла руководитель интернет-группы ГТРК «Кубань» Зоя Коновалова. Следователи выясняют обстоятельства смерти, начали доследственную проверку и судебно-медицинские экспертизы.