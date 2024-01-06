Следком проверит смерть краснодарской журналистки Зои Коноваловой и ее бывшего мужа

В Краснодаре в возрасте 48 лет умерла журналистка Зоя Коновалова. Ее последним местом работы стала интернет-редакция ГТРК «Кубань», чей телеграм-канал и сообщил о смерти женщины от отравления.

6 января телеграм-канал кубанского Следственного комитета сообщил, что тело женщины и ее 52-летнего бывшего мужа нашли 5 января в доме Коноваловой в проезде Офицерском в Краснодара. Следователи выясняют обстоятельства смерти, начали доследственную проверку и судебно-медицинские экспертизы.

«При осмотре тел видимых телесных повреждений не обнаружено», — добавила пресс-служба кубанского Следкома.

У женщины остались 15-летняя дочь и сын.

Зоя Коновалова родилась в Мурманске, работала в Москве. В 2003 году переехала на Кубань. работала корреспондентом, редактором и ведущей «Вести.Кубань», вела эфиры на «Екатеринодаре». Также она занимала руководящие должности «Первом Радио», на телеканале «Кубань 24» и возглавляла «Живую Кубань».

Коновалова руководила новостной редакцией сайта Юга.ру с февраля 2020-го по февраль 2021 года. Мы выражаем соболезнования близким Зои.