ФК «Краснодар» купил полузащитника мексиканского клуба Кевина Кастаньо за 7 млн евро

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок,Юга.ру
    © Фото Елены Синеок,Юга.ру

Краснодарские «быки» и мексиканский «Крус Асуль» оформили трансфер полузащитника Кевина Кастаньо

Пресс-служба ФК «Краснодар» сообщила, что клуб оформил трансфер нового игрока — Кевина Кастаньо. 23-летний опорный полузащитник подпишет контракт с командой на сборе в Дубае.

По данным портала Transfermarkt, футболиста купили за 7,3 млн евро. Трудовой контракт с ним подпишут на три года. 

Кевин Кастаньо является воспитанником клуба «Агилас Дорадас», за который выступал до лета 2023 года. Также он играл за сборную Колумбии. На его счету семь матчей в составе команды.

А прошлым летом футболист подписал контракт с мексиканским «Крус Асулем». За полгода он отыграл за клуб 15 матчей и сделал одну результативную передачу.

Как писали Юга.ру, футболисты ФК «Краснодар» Матвей Сафронов и Эдуард Сперцян стали самыми дорогими игроками в своей возрастной категории. 

Спорт ФК «Краснодар» Футбол

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