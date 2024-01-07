Санатории и отели Сочи заполнены на 76%
В Сочи отдыхают больше 120 тыс. туристов. Отели заполнены на 76%
В Сочи отели и санатории заполнены на 76%. В прибрежной зоне города занято 75% объектов размещения, сообщили «Вести Сочи».
Сейчас в городе отдыхают 122 тыс. туристов. Многие из них находятся в горном кластере. Мэр Сочи Алексей Копайгородский отметил, что всего на курорте открыто 55 км горнолыжных трасс. Это лишь треть от их общего числа. Многие участки закрыты из-за погоды.
Также глава курорта добавил, что за первую неделю выходных в городе отдохнули больше 200 тыс. человек.
Ранее Юга.ру писали, что за 10 дней новогодних выходных Красную Поляну посетят не менее 200 тыс. однодневных туристов.
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Вот кто ждет там гостей