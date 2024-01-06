Синоптики обещают тепло и дождь в последние новогодние выходные в Краснодарском крае

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Гидрометцентр России сообщил прогноз погоды на 7 и 8 января

В Краснодаре днем 7 и 8 января максимальная температура поднимется до 14°С, а ночью опустится не ниже 4°С. В воскресенье обещают переменную облачность, в понедельник — дождь.

Скорость ветра достигнет максимума ночью с 8 на 9 января — 6 м/с. Этот юго-западный ветер и принесет похолодание в первую рабочую неделю января: 9 января ожидается падение температуры до -10°С в Тимашевске, Кореновске и Тамани.

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